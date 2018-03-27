Два очка Дадонова помогли «Флориде» победить «Айлендерс» в матче НХЛ

ТАСС , 27 марта. «Флорида» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Кейт Яндл (12-я минута), Ник Бьюгстад (22) и Евгений Дадонов (27), который также отдал одну результативную передачу. На счету российского нападающего теперь 58 очков (24 шайбы + 34 передачи) в 66 играх.

В другом матче дня «Каролина» на своей площадке обыграла «Оттаву» со счетом 4:1. В составе победителей одну шайбу забросил российский форвард Валентин Зыков . Всего в этом сезоне 22-летний нападающий провел 4 матча и набрал 5 очков (3+2).

В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида» занимает 9-е место, набрав 85 очков. «Нью-Йорк Айлендерс» идет на 12-м месте (72). «Каролина» расположилась на 10-й позиции (79), «Оттава» — на 15-й (63).