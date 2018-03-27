«Монреаль» переиграл «Детройт», Галлахер оформил дубль 

В Монреале в «Белл-центре» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева одержали победу со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).
Лучшим игроком стал форвард канадского клуба Брендан Галлахер, забросивший две шайбы. Ещё по голу на свой счёт записали Пол Байрон и Алекс Гальченюк. Также ассистентский дубль оформил Джонатан Друен. В составе «красных крыльев» отличились Густав Нюквист и Тайлер Бертуцци.
Российский форвард «Монреаля» Никита Щербак провёл на льду 13 минут 44 секунды и заработал показатель полезности «-2». Евгений Свечников из «Детройта», в свою очередь, за 9 минут 45 секунд нанёс 1 бросок в створ, сделал 3 силовых приёма и заблокировал 3 броска при нулевом показателе полезности.