Ещё
«Монреаль» переиграл «Детройт», Галлахер оформил дубль
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Монреаль» переиграл «Детройт», Галлахер оформил дубль 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
В Монреале в «Белл-центре» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева одержали победу со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).
Лучшим игроком стал форвард канадского клуба Брендан Галлахер, забросивший две шайбы. Ещё по голу на свой счёт записали Пол Байрон и Алекс Гальченюк. Также ассистентский дубль оформил Джонатан Друен. В составе «красных крыльев» отличились Густав Нюквист и Тайлер Бертуцци.
Российский форвард «Монреаля» Никита Щербак провёл на льду 13 минут 44 секунды и заработал показатель полезности «-2». Евгений Свечников из «Детройта», в свою очередь, за 9 минут 45 секунд нанёс 1 бросок в створ, сделал 3 силовых приёма и заблокировал 3 броска при нулевом показателе полезности.
Чемпионат.com: последние новости
«Аризона» победила «Тампа-Бэй», Кучеров забросил шайбу Кузнецов исполнил финт Гранлунда, но не смог отличиться Главные трансферные инсайды КХЛ от журналистов «Чемпионата»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голландия разгромила Португалию в товарищеском матче2
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Названа причина смерти футболиста после удара мячом13
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение