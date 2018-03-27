«Монреаль» переиграл «Детройт», Галлахер оформил дубль

В Монреале в «Белл-центре» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева одержали победу со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).