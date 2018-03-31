«Чикаго» с разгромным счётом уступил «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» не оставил шансов «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Денвере в «Пепси-центре» и завершилась победой хозяев — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).