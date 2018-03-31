Ещё
«Чикаго» с разгромным счётом уступил «Колорадо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Чикаго» с разгромным счётом уступил «Колорадо» 

Чемпионат.com 21 час назад
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» не оставил шансов «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Денвере в «Пепси-центре» и завершилась победой хозяев — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).
Дублем отметился швейцарский нападающий Свен Андригетто. Ещё по шайбе в активе Тайсона Бэрри, Микко Рантанена и Тайсона Джоста. Тайсон Бэрри также записал на свой счёт две результативные передачи.
Российский голкипер «Эвеланш» Семён Варламова сделал шатаут, отразив 30 бросков. Защитник Никита Задоров заработал показатель полезности «+1», у форварда Наиля Якупова нулевой «плюс-минус». Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов нанёс 4 броска в створ при «-1».
Чемпионат.com: последние новости
Форвард «Каролины» Валентин Зыков набрал 6 очков в 5 матчах сезона КХЛ. Прогнозы на матчи Трактор — Салават Юлаев и Металлург — Ак Барс Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» победить «Лос-Анджелес»
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная цель Запада в отношениях с РФ97
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут26
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение