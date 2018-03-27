Двух игроков ХК «Сибирь» вызвали сыграть за сборную в матчах с европейцами

Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте «Сибири».

«Защитники «Сибири» Николай Демидов и Иван Верещагин получили вызов в олимпийскую сборную России для участия в тренировочном мероприятии в Новогорске (1–4 апреля) и международном турнире «Еврочеллендж» в Сочи (5–7 апреля)», — сообщили в пресс-службе клуба. В этом сезоне новосибирский клуб проиграл последний матч регулярного чемпионата против челябинского «Трактора» и не смог выйти в зону в плей-офф. Также ранее стало известно, что «Сибирь» продлила контракты с тремя игроками до 2020 года.