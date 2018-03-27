«Транснефть» продает долю в КХЛ

Москва, 27 марта — "Вести. Экономика". "Транснефть" продает долю в размере 4/34 (11,8%) в ООО "Континентальная хоккейная лига" (КХЛ), компания объявила о проведении публичного предложения на право заключения договора купли-продажи.

Начальная цена непрофильного актива составляет 295,7 млн руб. Шаг публичного предложения определен в 10 млн руб., сообщает "Интерфакс" . Цена отсечения установлена в размере 147,9 млн руб. (50% от цены первоначального предложения). Размер обеспечения заявки для участия в публичном предложении составляет 3 млн руб.

Заявки принимают до 26 апреля, рассмотрение заявок и допуск участников назначены на 8 мая, процедура пошагового понижения публичного предложения назначена на 11 мая, итоги аукциона подведут 18 мая.

"Транснефть" в декабре 2017 г. не смогла продать долю в КХЛ. Несмотря на заявки от команды "Лев" из Праги, от "Роснефти" и от самой лиги, конкурс объявлен несостоявшимся, так как "Транснефть" не захотела продавать актив себе в убыток.

В ноябре 2017 г. при выставлении доли в КХЛ на продажу "Транснефть" увеличила цену продажи в три раза по сравнению с предыдущей. Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь компании Игорь Демин пояснил тогда, что для продажи актива компания нанимала независимого оценщика, "который дал такую позитивную динамику".

КХЛ объединяет хоккейные клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии, команды ежегодно разыгрывают Кубок Гагарина. Лига образована в 2008 г., в ней играют 27 команд.