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«Трактор» выиграл у «Салавата» в решающем матче второго раунда плей-офф
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«Трактор» выиграл у «Салавата» в решающем матче второго раунда плей-офф 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
«Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» 27 марта в Уфе со счетом 2:1.
Счет в первом периоде открыла уфимская команда, гол забил Линус Умарк. Но челябинцы до конца периода сравняли счет, отличился Рихард Гюнге.
Во втором периоде игроки «Салавата Юлаева» сфолили на Виталии Кравцове, помешав ему выйти один на один с вратарем уфимцев. Большинство реализовал Линус Видель. Несмотря на активные усилия хоккеистов «Салавата» сделать все, чтобы сравнять счет, им больше не удалось поразить ворота Павла Францоуза.
Напомним, что эта победа «Трактора» позволили челбинцам выйти в финал конференции впервые с 2013 года.
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