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Экс-игрок и генменеджер «Трактора» рассчитывает на борьбу в серии с «Ак Барсом»
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Экс-игрок и генменеджер «Трактора» рассчитывает на борьбу в серии с «Ак Барсом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший хоккеист и генеральный менеджер челябинского «Трактора» Владимир Кречин считает, что команда сможет побороться с казанским «Ак Барсом» в финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ.
"Составить конкуренцию «Ак Барсу» «Трактор» вполне может — у команды есть характер и организация игры, привитая главным тренером Анваром Гатиятулиным, — цитирует Кречина газета «Известия». — У них собраны интересные хоккеисты, но Казань обладает все-таки большей глубиной состава — решить исход игры у нее может почти каждое звено.
Все хоккеисты имеют большой опыт игр в плей-офф — это же касается и их главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.
А у Челябинска есть определенный недостаток игроков среднего возраста. Имеются отличные хоккеисты за 30 лет и талантливая молодежь. Но средней прослойки нет — один из немногих ее представителей Никита Никитин травмирован и помочь команде не сможет.
Тогда как у «Ак Барса» таких, наоборот, много. Это и может решить исход серии в пользу казанцев", — отметил Кречин.
Ранее мнением о предстоящей серии поделился тренер Рафаил Ишматов.
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