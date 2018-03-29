Экс-игрок и генменеджер «Трактора» рассчитывает на борьбу в серии с «Ак Барсом»

Бывший хоккеист и генеральный менеджер челябинского «Трактора» Владимир Кречин считает, что команда сможет побороться с казанским «Ак Барсом» в финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ.

"Составить конкуренцию «Ак Барсу» «Трактор» вполне может — у команды есть характер и организация игры, привитая главным тренером Анваром Гатиятулиным, — цитирует Кречина газета «Известия» . — У них собраны интересные хоккеисты, но Казань обладает все-таки большей глубиной состава — решить исход игры у нее может почти каждое звено.

Все хоккеисты имеют большой опыт игр в плей-офф — это же касается и их главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.

А у Челябинска есть определенный недостаток игроков среднего возраста. Имеются отличные хоккеисты за 30 лет и талантливая молодежь. Но средней прослойки нет — один из немногих ее представителей Никита Никитин травмирован и помочь команде не сможет.

Тогда как у «Ак Барса» таких, наоборот, много. Это и может решить исход серии в пользу казанцев", — отметил Кречин.