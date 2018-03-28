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Юниорская сборная России обыграла латвийцев в выставочном матче
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Юниорская сборная России обыграла латвийцев в выставочном матче 

Советский спорт 1 час назад
Российский хоккеисты добились уверенной победы со счетом 4:0. В составе победителей отметились Егор Чиханов (дубль), Михаил Абрамов и Роман Бычков.
Второй выставочный матч между Россией и Латвией состоится завтра, 29 марта.
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