КХЛ определила лучших хоккеистов второго раунда плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков по итогам второго раунда плей-офф. Лучшим вратарём стал Микко Коскинен из санкт-петербургского СКА. Он одержал победы в четырёх из пяти матчей против ярославского «Локомотива», два из которых отстоял на ноль, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В номинации «лучший защитник» победу одержал Ник Бэйлен из челябинского «Трактора». В победной серии против уфимского «Салавата Юлаева» он шесть очков (два гола и четыре передачи) и закончил серию с лучшим показателем полезности среди всех игроков его амплуа (+8).

Лушим нападающим назван Линус Умарк из «Салавата Юлаева». В семи матчах серии против «Трактора» он набрал восемь очков (два гола и шесть передач) и закончил серию с показателем полезности «+1».