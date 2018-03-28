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КХЛ определила лучших хоккеистов второго раунда плей-офф
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КХЛ определила лучших хоккеистов второго раунда плей-офф 

RT на русском 28 марта 2018
Фото: Российский стадион
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков по итогам второго раунда плей-офф. Лучшим вратарём стал Микко Коскинен из санкт-петербургского СКА. Он одержал победы в четырёх из пяти матчей против ярославского «Локомотива», два из которых отстоял на ноль, сообщается на официальном сайте КХЛ.
В номинации «лучший защитник» победу одержал Ник Бэйлен из челябинского «Трактора». В победной серии против уфимского «Салавата Юлаева» он шесть очков (два гола и четыре передачи) и закончил серию с лучшим показателем полезности среди всех игроков его амплуа (+8).
Лушим нападающим назван Линус Умарк из «Салавата Юлаева». В семи матчах серии против «Трактора» он набрал восемь очков (два гола и шесть передач) и закончил серию с показателем полезности «+1».
Ранее капитан челябинского «Трактора» Александр Шинин поделился впечатлениями от выхода команды в финал Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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