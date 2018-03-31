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Фазель: сокращение количества клубов должно пойти на пользу КХЛ
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Фазель: сокращение количества клубов должно пойти на пользу КХЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пойдет на пользу сокращение количества клубов, это позволит лиге поднять средний уровень. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
В среду совет директоров КХЛ объявил о том, что «Лада» и «Югра» не примут участия в чемпионате сезона-2018/19. Они заняли последние места в рейтинге, где учитываются спортивные и экономические показатели клубов: спортивные достижения, расходы на зарплаты игроков, рейтинг телетрансляций, государственное финансирование, заполняемость и вместимость арены, наличие задержек по зарплате.
"Мы как-то обсуждали этот вопрос, и я сказал, что в КХЛ слишком много команд. Всегда очень тяжело сокращать клубы, но, я думаю, у КХЛ есть очень хорошая картина, показывающая, сколько болельщиков посещает арену, сколько телезрителей, результат команды. Такие параметры были даны до сезона, все знали об этом, и если ты не получаешь цифры, которые нужны, то необходимо сокращать количество команд, — сказал Фазель. — Для будущего КХЛ это хорошо, поскольку если будет меньше команд, то ее средний уровень будет выше".
По итогам совета директоров было объявлено, что «Лада» и «Югра», как и годом ранее покинувший КХЛ новокузнецкий «Металлург», выступят в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). «Думаю, это очень хорошая лига. Конечно, командам намного меньше хочется играть там, нежели в КХЛ. Но приходится искать вариант, какое количество команд является оптимальным для КХЛ», — подчеркнул Фазель.
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