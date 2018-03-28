Юрис Савицкис: У нас нет больших опасений, что рижское «Динамо» исключат из КХЛ

«Будем играть, будем бороться за свое счастье. В этом году мы ставили на молодых игроков, в следующем — тоже. Большого беспокойства, что мы можем покинуть КХЛ, у нас нет. Там восемь критериев, и по многим критериям мы на хорошем месте. В сумме — да, не очень, но это из-за спортивных показателей. Когда мы попадали в плей-офф, то находились на восьмом-девятом месте в таком рейтинге.

»Югра» и «Лада» исключены из состава участников КХЛ следующего сезона

Мы просто очень плохо сыграли, наш бюджет не самый значительный в лиге. К тому же у нас очень много матчей, где мы проигрывали на последних минутах, с разницей в одну-две шайбы. Пусть на совете директоров мы оценили, что команда у нас выступила неудовлетворительно, но команда молодая, и играла она хорошо в силу своих возможностей», — цитирует Савицкиса «Р-Спорт».

Напомним, из числа участников КХЛ были исключены «Лада» и «Югра». В следующем сезоне планируется исключение еще одного-двух клубов.