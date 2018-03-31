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«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля
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«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля 

LiveSport.Ru 23 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
«Питтсбург»
В прошлом матче «Питтсбург» на выезде в овертайме дожал «Нью-Джерси» (4:3). Интересно, что «Пингвинз» продолжают чередовать победы и поражения на протяжении уже десяти поединков кряду. Кроме того, перед тем, как сыграть с «Вашингтоном», команда также примет «Монреаль».
Все прогнозы на НХЛ  «Питтсбург» занимает второе место в Столичном дивизионе, на пять очков отставая от «Вашингтона». Так что теоретически попробовать сместить «Кэпиталз» с вершины еще возможно. Но гораздо важнее не потерять место в топ-тройке — «Коламбус» отстает всего на один балл, а «Филадельфия» на два. В списке травмированных нападающие Дерек Брассар и Картер Роуни. Российский нападающий Евгений Малкин в последних пяти матчах забросил две шайбы и отдал две передачи.
«Питтсбург» делает акцент на атаку. У «Пингвинз» абсолютно лучшее в лиге большинство — 25,7% реализации, а также 6-я по результативности линия нападения — в среднем 3,27 шайбы за матч. Однако оборона и вратари — это слабое место команды.
«Вашингтон»
В прошлом матче «Вашингтон» неожиданно был разбит дома «Каролиной» (1:4), прервав серию из пяти побед подряд. В целом в последних десяти поединках «Кэпиталз» проиграли лишь дважды.
«Вашингтон» уверенно лидирует в Столичном дивизионе, опережая на пять очков «Питтсбург», но впереди кроме игры с «Пингвинз» тяжелый выезд к «Сент-Луису» и два не менее тяжелых домашних матча с «Нэшвиллом» и «Нью-Джерси». Зато список травмированных пуст. Российский защитник Дмитрий Орлов не набирает очки три поединка кряду, нападающий Александр Овечкин в пяти последних матчах забросил лишь одну шайбу и отдал одну передачу. Форвард Евгений Кузнецов в игре с «Каролиной» прервал серию из шести матчей с очками, набрав за это время 13 (5+8) баллов.
«Вашингтон» также делает упор на атаку, но она у «Кэпиталз» чуть менее результативна — в среднем 3,09 шайбы за матч и 10-е место в НХЛ. «Столичные» реализуют 22,6% большинства — это 7-е место. Но, как и у «Питтсбурга», вратари и оборона не являются сильной стороной «Вашингтона».
Прогноз
Соперники встречались друг с другом трижды в сезоне. Дважды победу одержал «Питтсбург» и два из трех матчей закончились результативно. Этот факт, а также акцент двух команд на атаку, стимулируют присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 1,72.
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