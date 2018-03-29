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Валерий Каменский: ЦСКА и СКА имеют равные шансы на выход в финал
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Валерий Каменский: ЦСКА и СКА имеют равные шансы на выход в финал 

Советский спорт 2 часа назад
— У СКА имелись определенные проблемы в предыдущих раундах плей-офф — им нелегко дались матчи с «Северсталью» и «Локомотивом», — сказал Каменский «Известиям». — Но это было связано с тем, что большая часть игроков, а также тренерский штаб во главе с Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем были задействованы в сборной на Олимпиаде-2018. Бесследно это пройти не могло.
Но сейчас после серии с Ярославлем они отдохнули и могут снова играть в полную силу. Думаю, нас ждет очень увлекательная серия, в которой и ЦСКА и СКА имеют равные шансы на выход в финал.
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