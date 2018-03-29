Валерий Каменский: ЦСКА и СКА имеют равные шансы на выход в финал

— У СКА имелись определенные проблемы в предыдущих раундах плей-офф — им нелегко дались матчи с «Северсталью» и «Локомотивом», — сказал Каменский «Известиям» . — Но это было связано с тем, что большая часть игроков, а также тренерский штаб во главе с Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем были задействованы в сборной на Олимпиаде-2018. Бесследно это пройти не могло.

Но сейчас после серии с Ярославлем они отдохнули и могут снова играть в полную силу. Думаю, нас ждет очень увлекательная серия, в которой и ЦСКА и СКА имеют равные шансы на выход в финал.