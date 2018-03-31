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Защитник «Торонто» Зайцев забросил шайбу впервые с ноября 2017 года
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Защитник «Торонто» Зайцев забросил шайбу впервые с ноября 2017 года 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне.
Всего на счету Зайцева 13 (5+8) очков в 55 встречах текущего регулярного чемпионата.
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