Защитник «Торонто» Зайцев забросил шайбу впервые с ноября 2017 года

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне.

Всего на счету Зайцева 13 (5+8) очков в 55 встречах текущего регулярного чемпионата.