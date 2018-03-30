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Две передачи Панарина помогли «Коламбусу» победить «Калгари»
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Две передачи Панарина помогли «Коламбусу» победить «Калгари» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 30 марта. «Калгари» проиграл «Коламбусу» со счетом 1:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Маркус Ханникайнен (3-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (13, 24, 56) и Маркус Нутиваара (51). У проигравших отличился Крис Стюарт (60).
Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи, всего на его счету в нынешнем сезоне 73 очка (26 шайб + 47 передач). Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 37 бросков из 38.
"Коламбус" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 93 очка в 78 матчах. «Калгари» идет 11-м на Западе с 80 очками в 78 играх.
В следующем матче «Калгари» 1 апреля дома сыграет с «Эдмонтоном», «Коламбус» днем ранее также на выезде сразится с «Ванкувером».
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