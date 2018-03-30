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«Сибирь» объявила об уходе Зубова
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«Сибирь» объявила об уходе тренера Зубова из клуба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство хоккейного клуба "Сибирь" объявило о расторжении контракта с ассистентом главного тренера клуба Павлом Зубовым, передает ТАСС.
"Мы благодарим Павла Владимировича за проделанную работу с командой "Сибирь", высокий профессионализм и желаем карьерного роста и успехов на новом месте", — говорится в заявлении.
Зубов начал работу в "Сибири" в 2015 году, а в период с апреля по декабрь 2017 года был главным тренером клуба. Затем на этой должности его сменил Владимир Юрзинов.
В сезоне-2017/18 новосибирская команда не смогла выйти в плей-офф КХЛ, расположившись по итогам регулярного чемпионата на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
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