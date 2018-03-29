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Определен состав сборной по хоккею на матчи с немцами
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Определен состав сборной России по хоккею на матчи с Германией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал 24 игрока для участия в матчах Еврочелленджа с национальной командой Германии, сообщает ТАСС.
Состав сборной России:
Вратари: Александр Судницин («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо»), Александр Трушков («Спартак»).
Защитники: Никита Трямкин («Автомобилист»), Александр Елесин («Локомотив»), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Максим Минеев («Авангард»), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба — «Спартак»), Николай Демидов, Иван Верещагин (оба — «Сибирь»).
Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Павел Красковский, Егор Коршков, Артем Ильенко (все — «Локомотив»), Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Михеев (все — «Авангард»), Александр Хохлачев, Александр Дергачев, Вячеслав Лещенко (все — «Спартак»), Павел Падакин («Сочи»), Алексей Бывальцев («Амур»), Денис Зернов («Лада»).
Встречи пройдут в Сочи 6 и 7 апреля. Команду возглавляют Олег Браташ и Илья Воробьев.
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