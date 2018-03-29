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Вуйтек: ожидаю упорной борьбы в паре СКА — ЦСКА
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Вуйтек: ожидаю упорной борьбы в паре СКА — ЦСКА 

RT на русском 1 час назад
Бывший главный тренер ярославского «Локомотива», казанского «Ак Барса» и московского «Динамо» Владимир Вуйтек поделился ожиданиями от противостояния СКА и ЦСКА в финале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Ожидаю упорной борьбы в этой паре. Соперники не раз уже встречались в финале Западной Конференции, и каждая игра между ними была напряжённой. Думаю, нынешний финал Конференции не станет исключением, и приблизительно 6 матчей команды между собой сыграют», — заявил Вуйтек.
Он отметил, что если говорить именно о первом матче серии, то фаворитом, по его мнению будет СКА.
«В Санкт-Петербурге конечно же хозяева будут фаворитами, но ЦСКА так просто не отдаст победу. Считаю, в этой игре зрители увидят 3-4 заброшенные шайбы и СКА окажется победителем по итогам матча», — добавил чешский специалист.
Матч СКА — ЦСКА состоится сегодня, 29 марта в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.
Ранее сообщалось, что СКА аннулировал несколько билетов на матчи полуфинала плей-офф КХЛ с ЦСКА из-за спекуляции.
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