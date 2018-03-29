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Есмантович: ЦСКА своей игрой заслужил везение в победном матче против СКА
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Есмантович: ЦСКА своей игрой заслужил везение в победном матче против СКА 

ТАСС 50 минут назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА заслужили везение в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина против санкт-петербургского СКА на выезде. Такое мнение журналистам высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
ЦСКА одержал победу со счетом 5:4 в овертайме. «Ничего еще не случилось. Хороший матч, боевой, наверное, повезло нам, но могло повезти и СКА, вся борьба впереди, — сказал Есмантович. — Обе команды мощные, но мы везение заслужили сегодня».
Хет-трик в матче сделал Андрей Кузьменко, забивший победный гол. «Не хотел бы отделять Кузьменко от всего коллектива, потому что молодцы все члены команды. У нас все хоккеисты на вес спортивного золота. Не надо забывать, что ЦСКА — духовитая команда. Сегодня все, кто выполнял работу в матче против СКА, это подтвердили», — отметил глава клуба.
Есмантович подтвердил, что нападающий Сергей Шумаков, не принимавший участия в игре, приступит в пятницу к тренировкам. «В дальнейшем только тренерский штаб примет решение, кто будет играть каждый матч», — подчеркнул он.
Кроме того, на игре отсутствовал один из тренеров ЦСКА Дмитрий Юшкевич. «Он приболел», — сказал Есмантович.
Второй матч серии состоится 31 марта в Санкт— Петербурге.
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