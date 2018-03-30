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Владимир Кречин: «Успех „Трактора“ абсолютно закономерен»
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Владимир Кречин: «Успех „Трактора“ абсолютно закономерен» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший вице-президент «Трактора» Владимир Кречин в интервью «Известиям» отметил, что не удивлен победе команды в полуфинальной серии Востока против «Салавата Юлаева» (4-3). По его словам, успех команды абсолютно закономерен.
— Вас удивил результат серии «Трактора» и «Салавата Юлаева»?
— Все-таки не надо забывать, что челябинцы набрали в регулярном чемпионате больше очков, чем уфимцы. «Трактор» уступил «Салавату» второе место на Востоке только потому, что команда Эркки Вестерлунда стала первой в дивизионе Чернышева. Было ясно, что в этом сезоне подопечные Гатиятулина не хуже уфимцев. «Трактор» очень дисциплинирован, подчиняется воле главного тренера, который умеет мотивировать хоккеистов выжимать из себя максимум. И в серии с «Салаватом» команда просто так не отдала сопернику ни одной игры. Даже в трех проигранных матчах поражение случалось либо в овертайме, либо с минимальным счетом в основное время, либо после одного неудачного третьего периода в пятом матче, когда «Трактор» упустил преимущество в две шайбы. Ну а в седьмой встрече все решил характер команды и умелое руководство тренера, что и принесло результат при ощутимом игровом преимуществе «Салавата».
— Вы считаете, успех «Трактора» в нынешнем сезоне закономерен?
— Челябинский клуб в ходе двух последних регулярных чемпионатов КХЛ показывал, что у него очень организованная команда, способная добиваться результата. Оба раза они заканчивали «регулярку» в первой четверке Востока и получали преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. В прошлом сезоне команде и тренеру не хватило опыта в серии с «Барысом», проигранной в шести матчах. Но теперь они сумели усилиться хорошими легионерами, подтянули молодых ребят вроде того же Кравцова, а также здорово подготовились к плей-офф в олимпийский перерыв. Так что, успех челябинцев абсолютно закономерен.
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