«Бостон» нанес поражение «Флориде» в матче НХЛ 

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Джейк Дебраск, также отличились Ник Холден, Райан Донато и Патрис Бержерон. У гостей единственную шайбу забросил Джейми Макгинн.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Бостон Брюинз" (США, Бостон) — «Флорида Пантерз» (США, Санрайз) — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)
0:1 — Макгинн (Яндл, Трочек) — 04:59;
1:1 — Холден (Крейчи, Дебраск) — 11:15;
2:1 — Дебраск (Донато, Крейчи) — 14:06;
3:1 — Донато (Крейчи) — 21:32;
4:1 — Бержерон (Бэйкс, Пастрняк) — 33:40 (5x4);
5:1 — Дебраск (Миллер, Грзелчик) — 36:32