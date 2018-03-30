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Передача Анисимова помогла «Чикаго» разгромить «Виннипег»
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Передача Анисимова помогла «Чикаго» разгромить «Виннипег» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
«Чикаго Блэкхоукс» разгромил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:2, сообщает ТАСС.
В составе победителей дублем отличился Томаш Юрчо, по одной шайбе забросили Патрик Кэйн, Брэндон Саад, Эрик Густафссон и Алекс Дебринкет. У «Виннипега» отметились Брайан Литтл и Марк Шайфли.
Форвард «Чикаго» Артем Анисимов сделал голевую передачу.
В другом матче дня «Нэшвилл» разобрался с «Сан-Хосе» (5:3).
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Чикаго Блэкхоукс" (Чикаго) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)
1:0 — Кэйн — 03:44  2:0 — Саад (Шмальц, Кэйн) — 17:17  3:0 — Юрчо (Анисимов) — 24:26  4:0 — Юрчо (Мерфи, Густафссон) — 31:13  4:1 — Литтл (Морроу, Бафлин) — 34:24  5:1 — Густафссон (Сикура, Дебринкат) — 37:27  5:2 — Шайфли (Коннор) — 38:51  6:2 — Дебринкат (Эйдселл, Сикура) — 42:11
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