Владимир Кречин: «Успех „Трактора“ абсолютно закономерен» 

Бывший директор и вице-президент «Трактора» Владимир Кречин в преддверии финала Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Трактоом» заявил, что успех челябинского клуба в этом сезоне закономерен. Кречин добавил, что команде помог олимпийский перерыв, во время которого хоккеисты готовились к плей-офф.
— Челябинский клуб в ходе двух последних регулярных чемпионатов КХЛ показывал, что у него очень организованная команда, способная добиваться результата. Оба раза они заканчивали «регулярку» в первой четверке Востока и получали преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. В прошлом сезоне команде и тренеру не хватило опыта в серии с «Барысом», проигранной в шести матчах, — цитируют "Известия" Кречина. — Но теперь они сумели усилиться хорошими легионерами, подтянули молодых ребят вроде того же Кравцова, а также здорово подготовились к плей-офф в олимпийский перерыв. Так что, успех челябинцев абсолютно закономерен.