Скиннер — о Зыкове: он доказал, что способен забивать в НХЛ, у него хорошие руки

«Зыков очень хорош у ворот. Он много забивал в АХЛ в этом сезоне и теперь показывает, что можешь делать это и в НХЛ. Габаритный, физически сильный, его сложно пододвинуть у ворот. Вместе с тем, у него хорошие руки, и все вместе это создаёт мощную комбинацию», — цитирует Скиннера официальный сайт НХЛ в русской версии.

Зыков является лучшим снайпером нынешнего сезона АХЛ (32 шайбы в 61 матче), в «регулярке» НХЛ-2017/18 он трижды отличился в пяти играх.