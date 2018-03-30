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Скиннер — о Зыкове: он доказал, что способен забивать в НХЛ, у него хорошие руки
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Скиннер — о Зыкове: он доказал, что способен забивать в НХЛ, у него хорошие руки 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джефф Скиннер высоко отозвался о своём одноклубнике Валентине Зыкове.
«Зыков очень хорош у ворот. Он много забивал в АХЛ в этом сезоне и теперь показывает, что можешь делать это и в НХЛ. Габаритный, физически сильный, его сложно пододвинуть у ворот. Вместе с тем, у него хорошие руки, и все вместе это создаёт мощную комбинацию», — цитирует Скиннера официальный сайт НХЛ в русской версии.
Зыков является лучшим снайпером нынешнего сезона АХЛ (32 шайбы в 61 матче), в «регулярке» НХЛ-2017/18 он трижды отличился в пяти играх.
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