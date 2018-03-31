Форвард «Каролины» Валентин Зыков набрал 6 очков в 5 матчах сезона 

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» переиграл «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоялся в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арена» и завершился уверенной победой гостей — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).
Российский нападающий «Каролины» Валентин Зыков за 16 минут пять секунд отдал одну голевую передачу, нанёс один бросок в створ, заблокировал один бросок по воротам «ураганов» и заработал показатель полезности "+1".
В пяти матчах нынешнего сезона Зыков набрал 6 (3+3) очков. Хоккеист является лучшим снайпером регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (32 шайбы в 61 игре).
Видео передачи можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.