«Торонто» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля

«Торонто»

В прошлом матче «Торонто» дома проиграл «Виннипегу» (1:3), прервав серию из двух побед подряд. Но в целом в последних десяти матчах команда одержала семь побед.

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«Торонто» гарантировал себе третье место в Атлантическом дивизионе, и готовиться к плей-офф. Выше команда уже не поднимется и ниже не опуститься. В списке травмированных лишь один нападающий Лео Комаров . Российский защитник Никита Зайцев в последних пяти матчах забросил одну шайбу и проводил на льду в среднем около 20 минут.

«Торонто» делает акцент на игру в атаке — в среднем 3,29 заброшенные шайбы за матч (4-е место в Лиге) и 23,8% реализации большинства (3-е место). Но оборона показывает средние результаты.

«Баффало»

В прошлом поединке «Баффало» на выезде неожиданно разгромил «Нэшвилл» (7:4). Эта победа стала для аутсайдера Восточной конференции второй в последних трех поединках, но лишь третьей в последних десяти.

«Баффало» занимает последнее место в конференции, доигрывая сезон. От ближайшего конкурента «Оттавы» три очка отставания. В списке травмированных основной вратарь Робин Ленер , дублер Линус Улльмарк, защитники Зак Богосян и Джейк Маккэйб, нападающие Якоб Джозефсон и Кайл Крискуоло. Российский защитник Виктор Антипин в последних пяти матчах отдал одну передачу и проводит на льду в среднем около 15 минут.

«Баффало» по понятным причинам показывает одну из худших статистик в лиге. Исключение — игра на вбрасываниях — 51,7% и 6-е место в НХЛ. В остальном — места в третьем десятке команд Лиги, а хуже всего выглядит атака — всего 2,38 шайбы в среднем за матч и последнее место во всей НХЛ. Как видим, игра с «Нэшвиллом» и 7 заброшенных шайб — это исключение из правила.

Прогноз

Соперники сыграли друг с другом трижды в сезоне, и дважды победу праздновал «Баффало», в том числе в последней игре на льду «Торонто» (3:2). Но сейчас «Мэйпл Лифс» должны взять реванш за последнее поражение, и захотят реабилитироваться после поражения от «Виннипега». Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Торонто» в основное время с коэффициентом 1,59.