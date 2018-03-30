«Аризона» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля

«Аризона»

В прошлом матче «Аризона» на выезде уступила «Лос-Анджелесу» (2:4), прервав серию из двух побед подряд. И в целом один из аутсайдеров НХЛ выдает весьма неплохие результаты в последнее время — четыре победы в семи последних матчах.

Все прогнозы на НХЛ «Аризона» занимает последнее место в Западной конференции, отставая от «Ванкувера» на два очка. Практически с самого начала сезона «Койотис» не претендуют на плей-офф и ждут драфта юниоров. В списке травмированных защитники Джейсон Демерс и Никлас Хьяльмарссон.

Понятно, что «Аризона» как один из аутсайдеров Лиги не может похвастаться хорошей статистикой. Но хуже всего обстоят дела с линией атаки — всего 2,47 заброшенные шайбы за матч и предпоследнее место в лиге. Хуже — только «Баффало».

«Сент-Луис»

В прошлом матче «Сент-Луис» дома в овертайме дожал «Сан-Хосе» (3:2), одержав свою шестую победу подряд. При этом четыре из них «Блюз» добыли в овертаймах или по буллитам. Однако перед игрой с «Аризоной» команду также ждет тяжелый выезд к «Вегасу».

«Сент-Луис» уповает на оборону, пропуская в среднем 2,61 шайбы за матч — это 4-й показатель во всей Лиге. Но в остальном у «Блюз» очень слабые результаты — слабые спецбригады и слабая атакующая линия.

Прогноз

Соперники сыграли друг с другом два матча — оба на льду «Блюз». При этом «Аризоне» удалось один раз выиграть (5:2), а в первом матче сезоне «Койотис» проиграли только в серии буллитов (2:3). Учитывая слабую атаку двух команд и тот факт, что «Сент-Луис» будет измотан после матча с «Вегасом», можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,83.