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Скривенс, Гончаров, Юньков и Коротков покинут «Салават Юлаев»
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Скривенс, Гончаров, Юньков и Коротков покинут «Салават Юлаев» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов сообщил, что вратарь Бен Скривенс, защитник Максим Гончаров и нападающие Евгений Коротков и Михаил Юньков покинут команду.
«Контракты Скривенса, Гончарова, Юнькова и Короткова заканчиваются 30 апреля 2018 года. Эти хоккеисты покидают «Салават Юлаев», новых соглашений с ними не будет», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
31-летний Скривенс одержал 19 побед в 35 матчах регулярного чемпионата с коэффициентом надёжности 2,29 и процентом отражённых бросков 91,7. Выиграл шесть из 11 матчей плей-офф, пропуская в среднем 2,14 шайбы за игру, и отразил 92,2% бросков.
28-летний Гончаров в 35 матчах «регулярки» набрал 5 (2+3) очка при показателе полезности «-4», в 13 играх плей-офф забил один гол при показателе полезности «-1».
32-летний Юньков перешёл в «Салават» во время сезона, провёл за команду 24 матча и забил два гола. В плей-офф набрал 2 (2+0) очка.
30-летний Коротков в 46 матчах «регулярки» набрал 11 (4+7) очков, в 10 играх плей-офф результативными действиями не отметился.
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