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Защитник Оскар Бартулис покидает «Салават Юлаев»
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Защитник Оскар Бартулис покидает «Салават Юлаев» 

Чемпионат.com 1 час назад
Как стало известно «Чемпионату», защитник Оскар Бартулис покинет «Салават Юлаев». Его контракт рассчитан до 30 апреля 2018 года.
31-летний Бартулис перешёл в уфимский клуб по ходу этого сезона из «Адмирала». За новую команду он сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате, сделал одну передачу и заработал показатель полезности «-1». В четырёх матчах плей-офф очков не набрал при показателе полезности «-2».
Ранее стало известно, что команду покинут вратарь Бен Скривенс, защитник Максим Гончаров и нападающие Евгений Коротков и Михаил Юньков. «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции, в плей-офф проиграл «Трактору» во втором раунде в семи матчах.
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