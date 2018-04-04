Василевский признан первой звездой игрового дня НХЛ

Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ТАСС.

В матче против "Бостон Брюинз" (4:0) россиянин оформил шат-аут, отразив все 33 броска. Эта "сухая" победа стала для Василевского восьмой в сезоне, он установил рекорд команды, превзойдя достижение Николая Хабибулина , установленного в сезоне-2001/02.

Второй звездой стал канадский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Тейлор Холл, набравший четыре очка (две шайбы+две передачи) в победной игре с "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:2).