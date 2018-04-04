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Василевский признан первой звездой игрового дня НХЛ
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Василевский признан первой звездой игрового дня НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ТАСС.
В матче против "Бостон Брюинз" (4:0) россиянин оформил шат-аут, отразив все 33 броска. Эта "сухая" победа стала для Василевского восьмой в сезоне, он установил рекорд команды, превзойдя достижение Николая Хабибулина, установленного в сезоне-2001/02.
Второй звездой стал канадский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Тейлор Холл, набравший четыре очка (две шайбы+две передачи) в победной игре с "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:2).
Замкнул тройку призеров канадский форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Мэтью Барзал, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в игре с "Филадельфией Флайерз" (5:4).
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