Вратарь клуба НХЛ «Колорадо» Варламов выбыл до конца сезона из-за травмы

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семен Варламов выбыл из строя до конца сезона из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу 29-летний россиянин помог "Колорадо" с разгромным счетом победить "Чикаго" в матче регулярного чемпионата лиги (5:0). Голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам, но не сумел доиграть до конца матча из-за повреждения, полученного в столкновении с форвардом соперника Томасом Юрчо.

"Варламов из-за травмы выбыл до конца сезона", — говорится в сообщении.

По итогам субботних матчей Варламов был признан второй звездой дня в НХЛ.