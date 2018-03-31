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Варламов выбыл до конца сезона
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Вратарь клуба НХЛ «Колорадо» Варламов выбыл до конца сезона из-за травмы 

ТАСС 15 часов назад
Фото: © AP Photo/David Zalubowski
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семен Варламов выбыл из строя до конца сезона из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В субботу 29-летний россиянин помог "Колорадо" с разгромным счетом победить "Чикаго" в матче регулярного чемпионата лиги (5:0). Голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам, но не сумел доиграть до конца матча из-за повреждения, полученного в столкновении с форвардом соперника Томасом Юрчо.
"Варламов из-за травмы выбыл до конца сезона", — говорится в сообщении.
По итогам субботних матчей Варламов был признан второй звездой дня в НХЛ.
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