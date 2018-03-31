«Вегас» победил «Сент-Луис» благодаря дублю Маршессо

«Вегас» нанес поражение «Сент-Луису» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча стал форвард Джонатан Маршессо , забивший два гола, в том числе победный в овертайме. Теперь у 27-летнего канадца 75 (27+48) очков в 75 матчах сезона.

В составе «Сент-Луиса» нападающий Владимир Тарасенко сделал 32-ю передачу и набрал 63-е очко в чемпионате. Еще один российский легионер «блюзменов» — Иван Барбашев — отметился пятью силовыми приемами.

«Вегас» набрал 105 очков и за четыре игры до конца регулярного чемпионата оторвался на семь очков от «Сан-Хосе» в борьбе за первое место Тихоокеанского дивизиона.

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сент-Луис» — 4:3 OT (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Карлссон, Маршессо-2, Нил — Берглунд, Шенн (Тарасенко), Торберн.