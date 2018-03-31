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«Вегас» победил «Сент-Луис»
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«Вегас» победил «Сент-Луис» благодаря дублю Маршессо 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Reuters
«Вегас» нанес поражение «Сент-Луису» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой матча стал форвард Джонатан Маршессо, забивший два гола, в том числе победный в овертайме. Теперь у 27-летнего канадца 75 (27+48) очков в 75 матчах сезона.
Отметим также, что пятый снайпер регулярного чемпионата Вильям Карлссон забросил свою 41-й шайбу и догнал Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».
В составе «Сент-Луиса» нападающий Владимир Тарасенко сделал 32-ю передачу и набрал 63-е очко в чемпионате. Еще один российский легионер «блюзменов» — Иван Барбашев — отметился пятью силовыми приемами.
«Вегас» набрал 105 очков и за четыре игры до конца регулярного чемпионата оторвался на семь очков от «Сан-Хосе» в борьбе за первое место Тихоокеанского дивизиона.
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Сент-Луис» — 4:3 OT (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Карлссон, Маршессо-2, Нил — Берглунд, Шенн (Тарасенко), Торберн.
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