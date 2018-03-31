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Варламов признан второй звездой дня в НХЛ
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Вратарь «Колорадо» Варламов признан второй звездой дня в НХЛ 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В матче против «Чикаго», в котором команда Варламова одержала разгромную победу со счётом 5:0, он отразил все 30 бросков по воротам.
Первой звездой дня стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо, оформивший дубль в матче с «Сент-Луис Блюз».
Третьей звездой назван форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Седрик Пакетт, который забил два гола и сделал одну результативную передачу в противостоянии с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ранее сообщалось, что Варламов стал первой звездой матча НХЛ «Колорадо» — «Чикаго» и получил травму.
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