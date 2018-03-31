Вратарь «Колорадо» Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче против «Чикаго», в котором команда Варламова одержала разгромную победу со счётом 5:0, он отразил все 30 бросков по воротам.

Первой звездой дня стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо , оформивший дубль в матче с «Сент-Луис Блюз».

Третьей звездой назван форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Седрик Пакетт , который забил два гола и сделал одну результативную передачу в противостоянии с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Варламов стал первой звездой матча НХЛ «Колорадо» — «Чикаго» и получил травму.