НХЛ. Если потребуется, «Филадельфия» и «Флорида» сыграют матч за выход в плей-офф во вторник

«Филадельфия» и «Флорида» в следующий вторник могут провести дополнительный матч за выход в плей-офф Это произойдет в том случае, если команды наберут равное количество очков и будет зафиксировано равенство по дополнительным показателям.

Это случится, если «Флайерс» уступят «Рейнджерс» в последней игре с разницей в 2 шайбы, а «Пантерс» выиграют оба последних матча по буллитам.

Согласно регламенту, такой матч играется по правилам плей-офф — с 20-минутными овертаймами до первой заброшенной шайбы в случае необходимости.

Напомним, что в случае равенства очков, дополнительными показателями являются:

1. Количество побед в основное время и овертайме (без буллитов). Сейчас у «Филадельфии» и «Флориды» по 39 таких побед.

2. Количество очков, набранных в личных встречах между командами. В том случае, если команды проводят нечетное количество матчей, исключается первая игра, проведенная в том городе, где команды встречались чаще. Таким образом, у команд по 2 очка.

Это неполный текст новости