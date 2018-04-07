Ещё
НХЛ. Если потребуется, «Филадельфия» и «Флорида» сыграют матч за выход в плей-офф во вторник
Далее:
Читайте также:
Ещё

НХЛ. Если потребуется, «Филадельфия» и «Флорида» сыграют матч за выход в плей-офф во вторник 

Sports.ru 20 минут назад
«Филадельфия» и «Флорида» в следующий вторник могут провести дополнительный матч за выход в плей-офф  Это произойдет в том случае, если команды наберут равное количество очков и будет зафиксировано равенство по дополнительным показателям.
Это случится, если «Флайерс» уступят «Рейнджерс» в последней игре с разницей в 2 шайбы, а «Пантерс» выиграют оба последних матча по буллитам.
Согласно регламенту, такой матч играется по правилам плей-офф — с 20-минутными овертаймами до первой заброшенной шайбы в случае необходимости.
Напомним, что в случае равенства очков, дополнительными показателями являются:
1. Количество побед в основное время и овертайме (без буллитов). Сейчас у «Филадельфии» и «Флориды» по 39 таких побед.
2. Количество очков, набранных в личных встречах между командами. В том случае, если команды проводят нечетное количество матчей, исключается первая игра, проведенная в том городе, где команды встречались чаще. Таким образом, у команд по 2 очка.
Это неполный текст новости
Sports.ru: последние новости
СКА – ЦСКА. Голкипер гостей Юханссон оформил шатаут, отразив 29 бросков Хоккеистки «Бирюсы» и «Арктики» устроили драку НХЛ. Гурде установил новые рекорды «Тампы» по голам и очкам для новичков
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось новое видео нападения Макгрегора17
Ягудин с женой попали в больницу26
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение