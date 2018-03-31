Карнаухов: не нравилось, что делали игроки СКА, поэтому и шёл в стычки

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов прокомментировал поражение от СКА со счётом 0:2 во втором матче финала Западной конференции. Счёт в серии 1-1.

«Поначалу было тяжело, давно не играл в КХЛ, в матчах такого уровня вообще никогда не принимал участие. По ходу игры стало всё легче и легче. В стычки шёл не целенаправленно, просто мне не понравилось, что делали игроки СКА, им, наверное, тоже самое. Обычные рабочие моменты идут, никто никому не хочет уступать.