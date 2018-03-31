Ещё
Карнаухов: не нравилось, что делали игроки СКА, поэтому и шёл в стычки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карнаухов: не нравилось, что делали игроки СКА, поэтому и шёл в стычки 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов прокомментировал поражение от СКА со счётом 0:2 во втором матче финала Западной конференции. Счёт в серии 1-1.
«Поначалу было тяжело, давно не играл в КХЛ, в матчах такого уровня вообще никогда не принимал участие. По ходу игры стало всё легче и легче. В стычки шёл не целенаправленно, просто мне не понравилось, что делали игроки СКА, им, наверное, тоже самое. Обычные рабочие моменты идут, никто никому не хочет уступать.
Не слышал, что Плотников мне кричал в штрафном боксе. Стычка с ним произошла, потому что мне не понравилось, что он делал. Тренеры не просили провоцировать, обычный рабочий процесс», — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Чемпионат.com: последние новости
ЦСКА выразил сомнение, что СКА забросил свой второй гол по правилам «Миннесота» крупно победила «Даллас», у Радулова «-2» Форвард «Каролины» Валентин Зыков набрал 6 очков в 5 матчах сезона
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль40
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение