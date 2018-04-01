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Четыре передачи Панарина не спасли «Коламбус» от проигрыша «Ванкуверу» в матче НХЛ
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Четыре передачи Панарина не спасли «Коламбус» от проигрыша «Ванкуверу» в матче НХЛ 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 1 апреля. «Ванкувер» в овертайме победил «Коламбус» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Даррен Арчибальд (32-я минута), российский форвард Николай Голдобин (34), Юсси Йокинен (46), Бо Хорват (55) и Александр Эдлер (62). У проигравших отличились Сет Джонс (14), Пьер-Люк Дюбуа (57), Зак Веренски (59) и Кэм Аткинсон (59).
Голдобин забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 12 очков (6 шайб + 6 передач). Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился в матче четырьмя точными передачами и довел количество набранных очков в сезоне до 77 (26+51).
"Ванкувер" набрал 69 очков в 79 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Коламбус» идет шестым на Востоке с 94 очками в 79 встречах.
В следующем матче «Коламбус» 4 апреля примет «Детройт», «Ванкувер» в этот же день сыграет с дома с «Вегасом».
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