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«Каролина» — «Рейнджерс»: Владислав Наместников прервал серию без очков из 8 игр
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«Каролина» — «Рейнджерс»: Владислав Наместников прервал серию без очков из 8 игр 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников отметился результативной передачей во втором периоде матча регулярного сезона НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:0, идёт второй период).
Российский хоккеист вместе с Полом Кэри удачно вывели на бросок защитника Райана Спроула, который переиграл Кэма Уорда на 24-й минуте матча. Для Спроула эта шайба стала первой в чемпионате, а на счету Наместникова стало 48 (22+26) очков в 78 матчах нынешнего сезона. Владислав прервал восьмиматчевую серию без результативных баллов.
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