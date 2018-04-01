Нестрашил: приехал в РФ для перезапуска своей карьеры

Нестрашил: приехал в Россию для перезапуска своей карьеры

"Я хорошо играл не только в первом сезоне за "Каролину", но и в начале второго. У нас было отличное звено с Джорданом Стаалом и Юакимом Нордстремом, мы классно взаимодействовали. Но потом у меня случилась травма спины. Я пропустил часть сезона, а когда вернулся, не смог показывать лучший хоккей.

Многие в клубе и лиге решили, что я достиг своего потолка в НХЛ и дальше прогрессировать не смогу. Поэтому откликнулся на предложение из России — мне надо было перезапустить карьеру, доказать, что меня рано списывать со счетов. Это и стало дополнительной мотивацией, чтобы показать себя в "Нефтехимике", — сказал Нестрашил.

Нестрашил выступал за "Каролину" с 2014 по 2017 годы, после чего он перебрался в нижнекамский "Нефтехимик".