«Аризона» дома «всухую» разгромила «Сент-Луис» 

"Аризона Койотс" на своем льду разгромил "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:0, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей шайбы забросили Люк Шенн, Рихард Паник, Оливер Экман-Ларссон, Джейкоб Чикран, Алекс Голигоски и Зак Риналдо.
Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко получил показатель полезности "-2".
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Аризона Койотс" (Глендейл) — "Сент-Луис Блюз" (Сент-Луис) — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
1:0 — Шенн (Строум, Доми) — 14:59,
2:0 — Паник (Келлер, Степан) — 23:51,
3:0 — Экман-Ларссон (Паник, Степан) — 35:09 (5x4),
4:0 — Чикран (Ричардсон, Экман-Ларссон) — 39:40 (4x4),
5:0 — Голигоски (Доми, Строум) — 51:59,
6:0 — Риналдо (Доми, Строум) — 57:40