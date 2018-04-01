Ещё
«Аризона» дома «всухую» разгромила «Сент-Луис»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Аризона» дома «всухую» разгромила «Сент-Луис» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: НХЛ
"Аризона Койотс" на своем льду разгромил "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:0, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей шайбы забросили Люк Шенн, Рихард Паник, Оливер Экман-Ларссон, Джейкоб Чикран, Алекс Голигоски и Зак Риналдо.
Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко получил показатель полезности "-2".
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Аризона Койотс" (Глендейл) — "Сент-Луис Блюз" (Сент-Луис) — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
1:0 — Шенн (Строум, Доми) — 14:59,
2:0 — Паник (Келлер, Степан) — 23:51,
3:0 — Экман-Ларссон (Паник, Степан) — 35:09 (5x4),
4:0 — Чикран (Ричардсон, Экман-Ларссон) — 39:40 (4x4),
5:0 — Голигоски (Доми, Строум) — 51:59,
6:0 — Риналдо (Доми, Строум) — 57:40
Газета.Ru: последние новости
Вратарь "Колорадо" Варламов не смог доиграть матч из-за травмы Овечкин назвал Вашингтон своим вторым домом В "Нефтехимике" рассчитывают завоевать трофей в сезоне-2018/19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут82
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Названа главная цель Запада в отношениях с РФ112
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение