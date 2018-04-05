Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко набрал 350-е очко в НХЛ

В матче регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхоукс» россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Всего в нынешнем сезоне на счету Тарасенко 33 гола и 34 передачи в 78 встречах.

Лидирует в списке бомбардиров канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид , в активе которого 103 очка (41 шайба и 62 передачи). Лучшим среди россиян является нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (98 очков).

Тарасенко провел в НХЛ 350 матчей, в которых он забросил 178 шайб и отдал 172 передачи.

Ранее Тарасенко был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.