СКА отказался помогать главному тренеру «Зенита» в РФПЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА ответил главному тренеру "Зенита" Роберто Манчини , который после победы над «Уфой» в матче 24-го тура РФПЛ заявил, что в следующий раз обратится за помощью к хоккейной команде в случае плохих погодных условий, передает "Советский спорт"

"Извините, синьор, но у нас плей-офф", — написано в заявлении официального аккаунта СКА в твиттере.

СКА противостоит московскому ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ.

"Зенит" на выезде обыграл «Уфу» со счетом 2:1.

Ранее Манчини назвал футбольный матч с «Уфой» хоккейным.