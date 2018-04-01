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СКА отказался помогать главному тренеру «Зенита» в РФПЛ
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СКА отказался помогать главному тренеру «Зенита» в РФПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Петербургский хоккейный клуб СКА ответил главному тренеру "Зенита" Роберто Манчини, который после победы над «Уфой» в матче 24-го тура РФПЛ заявил, что в следующий раз обратится за помощью к хоккейной команде в случае плохих погодных условий, передает "Советский спорт".
"Извините, синьор, но у нас плей-офф", — написано в заявлении официального аккаунта СКА в твиттере.
СКА противостоит московскому ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ.
"Зенит" на выезде обыграл «Уфу» со счетом 2:1.
Ранее Манчини назвал футбольный матч с «Уфой» хоккейным.
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