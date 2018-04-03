Овечкин и Тарасенко чуть не подрались

Овечкин и Тарасенко забили по голу и чуть не подрались

«Блюзмены» ещё должны сказать спасибо «Лос-Анджелесу», который обыграл «Колорадо» без Варламова.

Важность домашней игры со «столичными» для команды Владимира Тарасенко невозможно было переоценить. Два поражения подряд (от «Вегаса» и «Аризоны») до предела осложнили положение «Сент-Луиса», который вылетел из кубковой восьмёрки, но ещё имел шансы туда вернуться — для этого было необходимо обыгрывать «Вашингтон».

«Сент-Луис» проиграл, но сохранил шансы

So Vladimir Tarasenko is REALLY good at hockey. #stlblues pic.twitter.com/nare0vQQHa— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 3 апреля 2018 г. Поначалу всё складывалось для «музыкантов» достаточно удачно. Лучший снайпер команды Владимир Тарасенко забил быстрый гол, отличным броском забросив свою 32-ю шайбу в сезоне, что дало возможность «Сент-Луису» заиграть активнее. Ближе к концу первого периода у «Кэпиталз» получил малый штраф Дмитрий Орлов , но этот шанс забить «блюзмены» реализовать не смогли.

Всё изменилось со стартом второй двадцатиминутки, когда «столичные» включили полные обороты и продемонстрировали великолепную реализацию созданных моментов. Уже на 51-й секунде периода Никлас Бекстрём сравнял счёт, через полторы минуты Алекс Чиассон вывел гостей вперёд, а ещё через пять минут последовал издевательский гол Андре Бураковски, который наглядно продемонстрировал состояние обороны «Сент-Луиса».

Попытки хоккеистов «Блюз» организовать финальный штурм успехом не увенчались. Усилиями Патрика Берглунда хозяевам удалось сократить отставание, но за полторы минуты до сирены Александр Овечкин забил в пустые ворота, закрепив победу «Кэпиталз». «Музыкантам» оставалось лишь ждать, чем закончится матч между «Лос-Анджелесом» и «Колорадо» — двумя командами, владеющими «уайлд-кард» от Западной конференции. «Лавины», игравшие без травмированного Семёна Варламова , уступили со счётом 1:3, и этот результат оставил «Сент-Луису» шансы обогнать «Эвеланш» за три оставшихся матча. Отставание «музыкантов» от последней кубковой строчки, которую занимает «Колорадо», составляет одно очко, и при этом у «Блюз» есть одна игра в запасе.

Вчера — Малкин и Кузнецов, сегодня — Овечкин и Тарасенко

No friends in this one. 👀



Tune in now on FSMW and FSGO. #stlblues pic.twitter.com/U6IU2eoIC5— FOX Sports Midwest (@FSMidwest) 3 апреля 2018 г. Последняя неделя регулярного чемпионата становится неделей российских противостояний. На днях чуть не подрались Евгений Малкин и Евгений Кузнецов , что вызвало бурную дискуссию среди болельщиков, а на этот раз искра вспыхнула между Александром Овечкиным и Владимиром Тарасенко. Россияне несколько раз сходились на льду в борьбе за шайбу, а самый яркий момент случился в середине первого периода. Сначала Овечкин не рассчитал с силовым приёмом, пытаясь припечатать к борту Оскара Сундквиста за воротами «Блюз», и неудачно упал, потеряв равновесие. Не без труда поднявшись со льда, Александр продолжил матч, и через четыре минуты у него случилась стычка с Владимиром. Инициатором можно назвать Овечкина, который выставил локоть, когда Тарасенко проезжал мимо: тут же завязалась перепалка с взаимными ударами по клюшке, и лишь вмешательство лайнсмена предотвратило более серьёзные последствия.

«Я знаю, что Володя очень мотивирован на подобные матчи. Всегда есть фактор гордости, когда один русский игрок играет против другого русского. Мы все понимаем, кто такой Овечкин, насколько он успешен, поэтому, конечно, этот парень является для Влади вызовом», — сказал главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео

«Что происходит с россиянами в последнее время? Вчера конфликтовали Малкин и Кузнецов. Сегодня Тарасенко и Овечкин», — недоумённо спросила в своём «твиттере» обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

«Флорида» бьётся до конца

«Пантеры», проигравшие три предыдущих матча, ещё сохраняют теоретические шансы на попадание в плей-офф, и победа над «Каролиной» продлила жизнь их надежде на продолжение борьбы. Свой вклад в успех «Флориды» внёс Евгений Дадонов , который в концовке первого периода реализовал малый штраф Элиаса Линдхольма, забросив свою 27-ю шайбу в сезоне.

Отставание «Пантерз» от «Нью-Джерси», который замыкает кубковую зону на Востоке, составляет 5 очков. Возможности южан обогнать «дьяволов» были бы невелики, но «Флорида» — одна из двух команд лиги, которой осталось сыграть не 2-3 матча, а четыре, так как встреча «пантер» с «Бостоном» была перенесена на резервный день из-за урагана.

«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо»