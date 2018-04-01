Как российские хоккеисты сыграли в европейских чемпионатах в сезоне-2017/18

Вряд ли кого-то из них стоит ждать в КХЛ.

Российские хоккеисты, выступающие в НХЛ, КХЛ и даже ВХЛ, всегда находятся в поле нашего зрения. Но есть россияне, которые выбрали нестандартный карьерный путь и сейчас выступают в Европе. Рассказываем, как они провели этот сезон.

Германия

Евгений Аланов, «Нюрнберг Айс Тайгерс» 3 (2+1) очка в 26 матчах

Евгений Аланов — уроженец Усть-Каменогорска, но повторить успешный путь многих воспитанников из этого региона он не сумел. Хоккеем начал заниматься в Новосибирске, получил российское гражданство, но не смог пробиться в состав «Сибирских Снайперов» и в 18 лет уехал в Германию. Три года Аланов находился в системе «Дюссельдорфа», а перед этим сезоном стал выступать за «Нюрнберг».

Похвастать хорошей статистикой в немецком чемпионате Аланов не может. В нынешней «регулярке» он набрал всего 3 очка, а по ходу сезона ссылался в фарм-клуб из второй немецкой лиги. В продолжающемся сейчас плей-офф чемпионата Германии Евгений является игроком ротации «Нюрнберга», иногда выходя в четвёртом звене. За семь матчей в играх на вылет очков набрать не сумел, а его команда вышла в полуфинал, где сражается со столичным «Айсбареном».

Швейцария

Алексей Достойнов , «Лангнау Тайгерс» 24 (12+12) очка в 49 матчах

В швейцарском чемпионате выступает Алексей Достойнов, хорошо знакомый болельщикам «Автомобилиста», новокузнецкого «Металлурга» и «Витязя». Именно в этих командах уроженец Москвы выступал в КХЛ. Но эти наезды Достойнова на историческую родину носили эпизодический характер: большая часть карьеры Алексея прошла в Швейцарии. Хоккеем он начал заниматься в школе «Клотена», поиграл за «Лозанну», «Берн», «Амбри-Пиотту», а последние полтора года выступает за «Лангнау».

Прошедший сезон Достойнов может занести себе в актив — он стал четвёртым бомбардиром команды, но сами «тигры» в плей-офф швейцарского чемпионата не попали и были вынуждены бороться за выживание. В матчах за право остаться в элитной группе российский хоккеист также проявил себя неплохо, набрав в шести играх 6 (1+5) очков, а «Лангнау» выиграл группу вылета и сохранил прописку в NLA.

Владислав Зорин, «Лугано» 0 очков в 7 матчах

Ещё один хоккеист с российским паспортом в чемпионате Швейцарии. Зорин с детства находится в системе «Лугано», там же начал заниматься хоккеем. Дебютировать в элитном дивизионе чемпионате Швейцарии 23-летнему Зорину удалось только в этом сезоне, а до этого были юниорские и молодёжные команды «Лугано» и несколько клубов из NLB.

За семь отведённых ему матчей Владислав не сумел отметиться результативными действиями, зато россиянин отличился в плей-офф. «Лугано» сейчас сражается с «Билем» в полуфинале, и Зорину удалось забросить свой первый гол на высшем уровне как раз на этой стадии.

Дания

Кирилл Кабанов , «Ольборг» 33 (19+14) очков в 42 матчах

Некогда скандально известный российский форвард, пытавшийся всеми правдами и неправдами убедить всех в своём таланте, похоже, сумел сбить с себя спесь и сейчас выступает в скромном чемпионате Дании. И проводит лучший сезон во взрослой карьере. В АХЛ, чемпионате Швеции и КХЛ у Кабанова не было таких приличных цифр.

Кирилл — шестой бомбардир «пиратов» из Ольборга, а сейчас во всю помогает своей команде в датском плей-офф. Там «Ольборг» вышел в полуфинал, а Кабанов за 6 матчей сумел набрать 4 (1+3) очка.

Андрей Чистяков , «Рёдовре» 6 (2+4) очка за 42 игры

Гораздо хуже Кабанова выступает в датском первенстве ещё один россиянин Андрей Чистяков. Уроженец Магнитогорска много поездил по задворкам российского хоккея, но на высшем уровне провёл лишь одну игру за «Амур» в 2006 году. С Данией Чистяков также связан не первый год. Первый раз он очутился там ещё в молодёжном возрасте, затем заканчивал в «Рёдовре» сезон-2012/13, а с 2015 года окончательно обосновался в Северной Европе.

За «Рёдовре» Чистяков выступает не слишком результативно, но в нынешнем сезоне он установил личный антирекорд. Не смог российский форвард ничем помочь своей команде и в плей-офф, оставшись с нулём очков в семи матчах, а «Рёдовре» выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала.

Норвегия

Вячеслав Трухно , «Лёренскуг» 27 (8+19) очков в 29 матчах

В Норвегии выступает Вячеслав Трухно, удивительный российский хоккеист, который не провёл ни одного матча на родине. Начинал играть он в Дании, затем безуспешно пытался пробиться в НХЛ, а по возвращении из-за океана много времени провёл в Швеции.

Перед этим сезоном Трухно подписал контракт с норвежским «Лёренскугом», провёл неплохой чемпионат и вышел вместе с командой в плей-офф. В играх на вылет Вячеслав очков не набрал, а его команда без шансов уступила в четвертьфинале «Сторхамару».

Чехия

Владислав Бойко , «Динамо Пардубице» 5 (2+3) очков в 41 матче

Чешский чемпионат представляет Владислав Бойко, родившийся в Москве и прошедший школу ЦСКА. Бойко неплохо смотрелся в «Красной Армии», а затем и в «Белых тиграх» из Оренбурга, у него есть даже три матча за молодёжную сборную России. Но переход даже в ВХЛ дался Владиславу с трудом, он без особого успеха поиграл за «Барс», а перед нынешним сезоном подписал контракт с «Динамо» из Пардубице.

В Чехии Бойко набирал очки по большим праздникам, а в плей-офф Экстралиги провёл лишь один матч в четвертьфинале, где его «Динамо» уступило в семи встречах «Тршинецу».

Словакия

Дмитрий Шитиков , ХК «Попрад», 2 (1+1) очка за 7 игр Александр Игнатов , ХК «Попрад», 1 (0+1) очко за 8 игр Вообще, хоккейный сезон в Словакии начинали 15 российских игроков, но по ходу чемпионата многие вернулись на родину в клубы ВХЛ, и, помимо хоккеистов «Детвы», в Словакии осталось только два игрока, представляющих ХК «Попрад».

Впрочем, полноценным сезон для Дмитрия Шитикова и Александра Игнатова назвать никак нельзя. Оба провели смешное количество матчей, а Шитиков и вовсе был отправлен в фарм-клуб. В плей-офф оба хоккеиста участия не приняли, а «Попрад» бесславно уступил в первом же раунде «Тренчину» 0-4 в серии.

Франция

Андрей Есипов , «Мюлуз» 4 (1+3) очка в 44 матчах

Опытнейший российский защитник, поигравший за «Локомотив», «Ладу», «Кузню» и «Северсталь» , проводит в чемпионате Франции уже четвёртый сезон. После трёх лет в «Бордо» Есипов перебрался в «Мюлуз», вышел с командой в плей-офф, где в четвертьфинале уступил «Греноблю».

В играх на вылет Есипов провёл шесть матчей и отличился одной заброшенной шайбой.

Сергей Хорошун , «Ницца» 89,2% отражённых бросков в 41 матче

Этого российского голкипера ещё можно было увидеть на высшем уровне нашего хоккея в двух первых сезонах КХЛ, но затем карьера Хорошуна пошла на спад. Игра в ВХЛ, командировки в чемпионаты Словакии и Украины. Но в нынешнем сезоне Сергей, кажется, нашёл свою нишу: в «Ницце» Хорошун — основной вратарь. Россиянин не смог помочь «Ницце» пробиться в плей-офф, зато в турнире на выживание его команда без проблем обезопасила себя от вылета.

Великобритания

«Эдинбург» из хоккейной лиги Великобритании удерживает первенство среди европейских клубов по количеству российских игроков в составе. Самым известным российскому болельщику, конечно, является Павел Воробьёв, немало поигравший в КХЛ.

Любопытно, что, как и в случае со словацкой «Детвой», наличие множества россиян совершенно не помогло «Эдинбургу»: шотландцы с огромным отрывом заняли последнее место в «регулярном» чемпионате. А третий бомбардир команды Павел Воробьёв после этого поехал в Польшу играть в плей-офф за «Краковию». В 13 матчах там он набрал 14 (4+10) очков, но его новый клуб упустил даже бронзовые медали, проиграв в серии за третье место.

Александр Мокшанцев , «Ноттингем» 41 (21+20) очков в 56 матчах

А вот Александр Мокшанцев, ещё в прошлом сезоне выходивший на лёд в форме «Лады», выбрал другую британскую команду. В «Ноттингеме» российский форвард чувствует себя прекрасно, в прошедшем регулярном сезоне стал лучшим снайпером своей команды.

Впрочем, в плей-офф Мокшанцев сыграл лишь один матч, а его команда вылетела в семиматчевой серии четвертьфинала с «Белфастом».