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«Нью-Джерси» обыграл «Торонто» и вышел в плей-офф НХЛ
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«Нью-Джерси» обыграл «Торонто» и вышел в плей-офф НХЛ 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: НХЛ
«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Павел Заха и Майлз Вуд. У гостей шайбу забросил Вильям Нюландер.
Эта победа позволила «Нью-Джерси» гарантировать себе участие в плей-офф НХЛ. В последний раз «дьяволы» принимали участие в розыгрыше кубка Стэнли в 2011 году.
В следующем матче «Дэвилз» встретятся с на выезде с «Вашингтон Кэпиталз», а «Торонто» примет «Монреаль Канадиенс».
НХЛ. Регулярный чемпионат "Нью-Джерси Дэвилз" (США, Ньюарк) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Канада, Торонто) 0:1 — Нюландер (Марло, Мэттьюс)— 06:56 (5x4); 1:1 — Заха (Марун) — 27:55; 2:1 — Вуд (Марун, Мюллер) — 37:02
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