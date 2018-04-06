«Нью-Джерси» обыграл «Торонто» и вышел в плей-офф НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт"

Эта победа позволила «Нью-Джерси» гарантировать себе участие в плей-офф НХЛ. В последний раз «дьяволы» принимали участие в розыгрыше кубка Стэнли в 2011 году.

В следующем матче «Дэвилз» встретятся с на выезде с «Вашингтон Кэпиталз», а «Торонто» примет «Монреаль Канадиенс».

НХЛ. Регулярный чемпионат "Нью-Джерси Дэвилз" (США, Ньюарк) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Канада, Торонто) 0:1 — Нюландер (Марло, Мэттьюс)— 06:56 (5x4); 1:1 — Заха (Марун) — 27:55; 2:1 — Вуд (Марун, Мюллер) — 37:02