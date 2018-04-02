«Анахайм» в овертайме победил «Колорадо», Джон Гибсон получил травму

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Анахайм Дакс» на домашней площадке принимал «Колорадо Эвеланш» и одержал победу со счётом 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0).