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«Анахайм» в овертайме победил «Колорадо», Джон Гибсон получил травму
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«Анахайм» в овертайме победил «Колорадо», Джон Гибсон получил травму 

Чемпионат.com 37 минут назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Анахайм Дакс» на домашней площадке принимал «Колорадо Эвеланш» и одержал победу со счётом 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0).
Победную шайбу в овертайме записал на свой счёт Ондржей Каше. Самым результативным игроком в составе «уток» стал форвард Эндрю Кольяно, набравший 2 (1+1) очка. Также в составе «Анахайма» голами отметились Адам Хенрик и Райан Кеслер. Нападающий «лавин» Тайсон Джост оформил дубль.
Голкипер «Анахайма» Джон Гибсон был вынужден покинуть лёд после первого периода из-за травмы.
Российские игроки «Колорадо» Никита Задоров и Наиль Якупов результативными действиями не отметились.
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