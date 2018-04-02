Вратарь ЦСКА Сорокин признан лучшим голкипером КХЛ в марте 

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин признан лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги в марте, сообщает ТАСС.
Сорокин провел 13 матчей в марте. В девяти из них он одержал победы, в пяти встречах вратарь не пропустил ни одной шайбы. Он отразил 95,18% бросков, а ЦСКА удалось пройти в Кубке Гагарина московский "Спартак" и финский «Йокерит».
Белорусский хоккеист Ник Бэйлен из челябинского «Трактора» стал лучшим защитником. Команда одержала победы в девяти матчах из 14, а хоккеист набрал в них восемь очков (три шайбы и пять передач).
Лучшим форвардом был признан Джастин Азеведо из казанского «Ак Барса». Канадец записал на свой счет шесть голов и 11 результативных передач. Команда из столицы Татарстана одержала победы в девяти матчах из 13.
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, набрав 12 очков (7+5) в 14 матчах, стал лучшим новичком в марте.