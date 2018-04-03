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«Трактор» продлил контракт с защитником Евгением Рясенским
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«Трактор» продлил контракт с защитником Евгением Рясенским 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Защитник Евгений Рясенский останется в ХК «Трактор» ещё на сезон, о подписании нового контракта сообщили в пресс-центре челябинского клуба.
30-летний игрок в последнее время не выходит на лёд из-за травмы, однако в руководстве «чёрно-белых» уверены, что после восстановления хоккеист проявит себя.
«Женя — боец, самоотверженный игрок. Травма, из-за которой он, к сожалению, сейчас не принимает участия в плей-офф, получена в борьбе. Я уверен, что Евгений внесет достойный вклад в результат команды в следующем сезоне», — отметил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.
Добавим, что Евгений Рясенский до «Трактора» успел побывать игроком «Ак Барса», «Нефтехимика», ЦСКА и СКА. За челябинский клуб защитник успел провести 20 матчей, сделав одну результативную передачу и получив две минуты штрафа.
АиФ: последние новости
Трактор уступил Салавату 0:1 в пятом матче полуфинала восточной конференции «Трактор» выиграл у «Салавата» в решающем матче второго раунда плей-офф «Металлург» разыграет путевку в финал
 Ещё 8 источников 
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