«Трактор» продлил контракт с защитником Евгением Рясенским

Защитник Евгений Рясенский останется в ХК «Трактор» ещё на сезон, о подписании нового контракта сообщили в пресс-центре челябинского клуба.

30-летний игрок в последнее время не выходит на лёд из-за травмы, однако в руководстве «чёрно-белых» уверены, что после восстановления хоккеист проявит себя.

«Женя — боец, самоотверженный игрок. Травма, из-за которой он, к сожалению, сейчас не принимает участия в плей-офф, получена в борьбе. Я уверен, что Евгений внесет достойный вклад в результат команды в следующем сезоне», — отметил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев

Добавим, что Евгений Рясенский до «Трактора» успел побывать игроком «Ак Барса», «Нефтехимика», ЦСКА и СКА. За челябинский клуб защитник успел провести 20 матчей, сделав одну результативную передачу и получив две минуты штрафа.