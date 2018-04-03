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«Динамо» стало первым финалистом ВХЛ
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Хоккейный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга стал первым финалистом ВХЛ 

ТАСС 46 минут назад
Фото: dynamo-spb.com
Санкт-петербургский клуб "Динамо" на выезде со счетом 6:0 разгромил "Зауралье" из Кургана в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и стал первым финалистом турнира.
Шайбы забросили Александр Кулагин (16-я, 45-я минуты), Александр Шевченко (19), Артур Чувиляев (22), Николай Чебыкин (40) и Антон Берлёв (55). Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу санкт-петербургской команды.
Соперник "Динамо" по финалу определится в серии полуфинала между клубами "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) и "Нефтяник" (Альметьевск). "СКА-Нева" ведет в серии со счетом 3-0, четвертый матч серии закончится позднее во вторник.
Действующем победителем ВХЛ является "Динамо" из Балашихи.
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