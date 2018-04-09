Объявлены лучшие игроки полуфинальных серий КХЛ 

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финалов конференций Кубка Гагарина, сообщает ТАСС.
Лучшим форвардом был признан нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко. В шести матчах против петербургского СКА (4-2) он набрал шесть очков (четыре гола и две результативные передачи).
Лучшим голкипером стал шведский вратарь ЦСКА Ларс Юханссон, не пропустивший ни одной шайбы в трех матчах. В дух из них он менял Илью Сорокина, а в пятой встрече он провел весь матч (1:0). Юханссон не пропускает на протяжении 198 минут 32 секунд.
Хоккеист казанского "Ак Барса" Василий Токранов стал лучшим защитником. В серии против челябинского "Трактора" (4-0) он принял участие в трех матчах, набрав три очка (один гол и две результативные передачи).
Лучшим новичком стал форвард "Трактора" Виталий Кравцов, который провел все четыре встречи против казанцев. Результативными действиями он не отметился.